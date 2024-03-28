Путин: поставки F-16 для ВСУ не поменяют ситуацию на поле боя

Российские ВС будут уничтожать переданные Украине истребители F-16 точно так же, как это делалось с другим западным вооружением, переданным украинским войскам. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Тверскую область, передает информационное агентство ТАСС .

В ходе данной поездки российский президент побывал на военной авиационной базе в городе Торжок, где пообщался с местными военными летчиками. В ходе этой же беседы речь зашла о западных истребителях F-16 и о вероятности поставок самолетов украинским ВС.

По словам Путина, даже если истребители будут поставлены, то это не сможет изменить ситуацию на фронте. Он также подчеркнул, что отечественные летчики это понимают, как никто другой.

Ранее издание Express сообщило, что российские ВС погрузили Харьков во мрак ударами по энергоинфраструктуре.