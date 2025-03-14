Путин провел телефонную беседу с наследным принцем Саудовской Аравии бен Салманом

В четверг, 13 марта, в позднее время президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, премьер-министром Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Кремля.

Глава Российской Федерации выразил свои поздравления руководству и народу Саудовской Аравии по случаю священного для мусульман месяца Рамадан. Он также передал наилучшие пожелания королю Сальману Бен Абдель-Азизу Аль Сауду.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом», — говорится в сообщении.

В ходе беседы были рассмотрены насущные проблемы сотрудничества России и Саудовской Аравии в формате «ОПЕК+».

«Подчеркнута значимость этого уникального формата для обеспечения стабильности глобального нефтяного рынка. Акцентирована приверженность России и Саудовской Аравии соблюдению взятых на себя в «ОПЕК+» обязательств», — отмечается в сообщении.

Напомним, в минувшую среду, 12 марта, президент Владимир Путин провел встречу в одном из командных пунктов, расположенных в Курской области.

Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, доложил президенту о том, что в ходе наступления российские войска освободили более 1100 квадратных километров территории в приграничной зоне Курской области. Это составляет более 86% от территории, которую ранее контролировал противник.

Герасимов также отметил, что украинские солдаты массово сдаются, осознавая безнадежность своего положения на курском направлении. В результате российские военные взяли в плен 430 украинских боевиков. Глава Генштаба добавил, что украинские военные формирования в Курской области находятся в окружении, и их постепенно уничтожают.

Ранее политолог Баширов объяснил, зачем Путин приехал на передовую в камуфляже.