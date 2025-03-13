Политолог Баширов объяснил, зачем Путин приехал на передовую в камуфляже

В беседе с агентством Ura.ru политолог и автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов рассказал , что выбор президента Владимира Путина в пользу посещения штаба группировки в Курской области в камуфляже был неслучайным.

Со слов собеседника агентства, прибыв на командный пункт группировки войск в Курской области в военной форме, главнокомандующий продемонстрировал, что он такой же воин своей страны, простой пехотинец, как и все, кто, на жалея своей жизни, участвует в специальной военной операции.

«Он подчеркнул, что является главнокомандующим. И он точно так же себя рассматривает солдатом на передовой. И это оценит любой, кто находится в зоне СВО. Да и мы оценим», — отметил Баширов.

В минувшую среду, 12 марта, президент Владимир Путин провел встречу в одном из командных пунктов, расположенных в Курской области.

Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, доложил президенту о том, что в ходе наступления российские войска освободили более 1100 квадратных километров территории в приграничной зоне Курской области. Это составляет более 86% от территории, которую ранее контролировал противник.

Потери украинской армии в районе границы с Курской областью составили более 67 тыс. человек, как сообщил генерал Герасимов. Он также отметил, что украинские солдаты массово сдаются, осознавая безнадежность своего положения на курском направлении. В результате российские военные взяли в плен 430 украинских боевиков.

Герасимов отметил, что украинские военные формирования в Курской области находятся в окружении, и их постепенно уничтожают.

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