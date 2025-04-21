Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с Ираном. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

По данным агентства, договор был подписан во время приезда президента Ирана Масуда Пезешкиана. Визит был совершен в январе 2025 года. Встреча состоялась в Москве. В договоре указано, что стороны намерены сотрудничать друг с другом в долгосрочной перспективе. Россия и Иран объединят усилия для работы в различных отраслях, в том числе в энергетической сфере и транспортной, в культурной отрасли и технологической, в сельском хозяйстве, науке и промышленности.

В договоре указано, что страны не будут вмешиваться во внутренние дела друг друга. Стороны считают правильным уважать суверенитет стран. Во время сотрудничества во главу будет поставлено взаимное уважение. В апреле документ рассмотрели депутаты Государственной думы и Совет Федерации. Оба органа приняли одобрительное решение относительно пунктов, указанных в договоре.

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