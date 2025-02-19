Путин рассказал о шагах России по урегулированию конфликта на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва будет уделять первостепенное значение разрешению ситуации на Украине. Об этом российский лидер заявил в беседы с журналистами во время посещения завода по производству БПЛА в Санкт-Петербурге.

Кроме того, глава государства отметил, что Кремль сделал первый шаг для того, чтобы улучшить сотрудничество с США по различным вопросам. Так он прокомментировал итоги переговоров между представителями Штатов и России в Эр-Рияде.

«Это и Ближний Восток в широком смысле этого слова, имея в виду [ситуацию] в Сирии, палестино-израильское урегулирование и так далее. Там очень много вопросов, в решение которых вовлечены и Соединенные Штаты, и Российская Федерация», — сказал он.

Путин, говоря об украинском кризисе подчеркнул, что РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине и заявил, что истерика Киева по поводу отсутствия на обсуждении в Саудовской Аравии является неуместной.

«Они что, хотят сидеть здесь за столом переговоров и быть посредниками между Россией и Соединенными Штатами? Наверное, нет. Зачем тут истерика?», — сказал президент.

Отдельно российский лидер высказался об обещаниях американского коллеги Дональда Трампа, который в своей президентской кампании заявлял о намерении быстро завершить конфликт на Украине. Путин отметил, что изменение позиции Трампа после вступления в должность президента является нормальным явлением, так как ему стали доступны многие данные по ситуации.

Глава государства также отметил, что в вопросах ведения боевых действий ВС РФ делают успехи. Путин добавил, что российская армия наступает по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее Владимир Зеленский назвал слова Дональда Трампа о пропаже 500 млрд долларов, выделенных Украине, «несерьезным разговором».