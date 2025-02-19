Владимир Зеленский высказался о заявлении президента США Дональда Трампа о пропавших 500 млрд долларов, которые были выделены на поддержку Украины. На пресс-конференции для СМИ глава киевского режима назвал слова американского лидера об этом «несерьезным разговором».

Зеленский подчеркнул, что конфликт Украине обошелся лишь в 320 млрд долларов, 120 из которых — потратила сама страна, а остальную часть выделили США и Европейский Союз (ЕС).

«Всего США отдельно дали нам около 67 миллиардов долларов — это то, что мы получили как оружие. И еще мы получили 31,5 миллиарда — прямая финансовая помощь в бюджет. Были какие-то отдельные программы», — заявил он.

Отдельно нелегитимный украинский лидер высказался и о другом заявлении Трампа. Ранее, комментируя итоги прошедших между Россией и США в Саудовской Аравии переговоры, американский президент заявил, что Зеленскому доверяют лишь 4% украинских граждан.

Сам Зеленский в ответ на эти данные заявил, что информация из самой Украина говорит об обратном — Зеленскому якобы доверяют большинство украинцев. Также «подтверждение» этому поступило от Киевского международного института социологии (КМИС), опубликовавшего статистику, согласно которой Зеленскому доверяют 57% граждан Украины.

Также глава киевского режима высказался о своей легитимности, отметив, что он будет больше не нужен, когда Украина вступит в Евросоюз и НАТО. Зеленский подчеркнул, что будет руководить страной до тех пор, пока этого не произойдет.