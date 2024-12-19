Путин рассказал, при каком условии возможно проведение переговоров с Украиной
Путин: Россия готова к переговорам с легитимным лидером Украины
Фото: [Медиасток.рф]
Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что страна открыта для диалога с Украиной без предварительных условий, но только с легитимными представителями украинской власти.
Владимир Путин заявил о готовности России вести переговоры с Украиной, при условии, что президент Владимир Зеленский пройдет выборы и получит легитимность.
Он отметил, что в Конституции Украины отсутствуют положения, позволяющие продлить полномочия президента, что, по его мнению, ставит под сомнение легитимность киевского режима.
Также, по словам российского лидера, подписывать мирное соглашение возможно только с теми, кто представляет законную власть в Украине — это Верховная Рада и ее председатель.
Путин отметил, что обсуждения могут основываться на стамбульских договоренностях и текущих реалиях на земле. Вместе с тем, Владимир Путин сообщил, что у него практически нет контактов с Виктором Медведчуком, председателем совета движения «Другая Украина».
Ранее Путин подтвердил готовность некоторых людей на Украине вести переговоры с Россией.