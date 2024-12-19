В ходе прямой линии, стартовавшей в четверг, 19 декабря, Владимир Путин заявил о наличии потенциальных партнеров для разговора на Украине.

По его словам, на Украине существуют люди, которые стремятся избавиться от «нацистского режима» и готовы к диалогу с Россией. Президент подчеркнул, что там много «наших ребят», которые разделяют данную точку зрения и мечтают о переменах в стране.

Об этом Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, которая стартовала в 12:00 в четверг, 19 декабря. Мероприятие транслируется ведущими федеральными СМИ.

Ранее в преддверии прямой линии с Владимиром Путиным искусственный интеллект выделил основные темы, которые могут быть затронуты, включая вопросы, связанные со специальной военной операцией. В частности, они касались мер поддержки бойцов и их семей. Без внимания не остались вопросы ЖКХ, экономики и медицины.