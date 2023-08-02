Путин согласился приехать в Турцию на встречу с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин согласился посетить Турцию и встретиться с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в среду, 2 августа, сообщила канцелярия турецкого лидера. На заявление ведомства ссылаются РИА Новости .

Путин и Эрдоган в среду проведи телефонный разговор, в рамках которого обсудили вопросы, касающиеся выхода РФ из зерновой сделки, а также различные аспекты российско-турецкого сотрудничества.

«В ходе разговора лидеры достигли договоренности по вопросу визита Путина в Турцию», – говорится в сообщении.

Когда именно российский лидер планирует посетить Турцию, не сообщается. Ранее Эрдоган на полях саммита НАТО, который прошел с 11 по 12 июля в Вильнюсе, сообщил, что Путин может посетить Турцию в августе.

Последняя очная встреча Путина и Эрдогана прошла на полях саммита глав государств «астанинской тройки» 19 июля 2022 года. Лидеры также обсудили дипломатические отношения между государствами. Путин и Эрдоган ни раз заявляли, что регулярно поддерживают контакт, беседуя по телефону.

В ходе телефонного разговора, который состоялся 2 августа, Путин также объяснил причины выхода России из зерновой сделки и заявил, что Москва готова вернуться к выполнению этого соглашения, как только западные страны начнут учитывать ее интересы.