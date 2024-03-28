Путин: США тратят на оборону около 40% от мировых военных расходов

Оборонные расходы США составляют порядка 40% от общих мировых расходов, в то время, как РФ тратит менее 4%. В позапрошлом году Штаты потратили на данные цели $811 миллиардов, а РФ – 72, заявил президент РФ Владимир Путин, передает информационное агентство РИА Новости .

По словам президента РФ, Америка тратит около 39% от общемировых военных расходов на оборону, в то время, как РФ – лишь 3,5%. Путин также сослался на информацию Стокгольмского института мира, гласящую, что США в 2022 году потратили на оборону 3,5% ВВП, а РФ – 4%.

Он также указал на то, что в то же время, Израиль потратил на оборону 4,5% ВВП, а Украина – более трети. Путин подчеркнул, что абсолютных величинах разница является огромной, ведь Соединенные Штаты потратили на свою оборону в 10 раз больше, чем российское государство.

Ранее Путин заявил, что поставки F-16 не помогут ВСУ изменить ситуацию на поле боя.