Путин посмертно наградил орденом Мужества журналиста Мартемьянова
Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества Мартемьянова
Фото: [unsplash.com]
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества корреспондента газеты «Известия» Александра Мартемьянова. Соответствующий указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.
Александр Мартемьянов был удостоен этой высокой награды за проявленное мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении своего профессионального долга.
Мартемьянов работал внештатным корреспондентом «Известий» с 2014 года. Журналист погиб 4 января 2025 года в ДНР, перемещаясь по трассе Донецк — Горловка на автомобиле, когда дрон-камикадзе ВСУ его атаковал.
Вместе с Мартемьяновым в атакованной ВСУ машине находилась военный корреспондент Изабелла Либерман. По ее словам, в голову коллеги в момент атаки попал снаряд из ручного подствольного гранатомета (РПГ).
По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В Министерстве иностранных дел (МИД) РФ пообещали установить всех причастных к этому преступлению.
Как позже сообщили РИА Новости, атака по журналистам в ДНР была совершена ВСУ по предварительному сговору.