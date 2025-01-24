Путин посмертно наградил орденом Мужества журналиста Мартемьянова

Александр Мартемьянов был удостоен этой высокой награды за проявленное мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении своего профессионального долга.

Мартемьянов работал внештатным корреспондентом «Известий» с 2014 года. Журналист погиб 4 января 2025 года в ДНР, перемещаясь по трассе Донецк — Горловка на автомобиле, когда дрон-камикадзе ВСУ его атаковал.

Вместе с Мартемьяновым в атакованной ВСУ машине находилась военный корреспондент Изабелла Либерман. По ее словам, в голову коллеги в момент атаки попал снаряд из ручного подствольного гранатомета (РПГ).

По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В Министерстве иностранных дел (МИД) РФ пообещали установить всех причастных к этому преступлению.

Как позже сообщили РИА Новости, атака по журналистам в ДНР была совершена ВСУ по предварительному сговору.