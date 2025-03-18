Путин в разговоре с Трампом поддержал мирное разрешение конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин во время общения по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил приверженность к мирному разрешению украинского конфликта. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сообщение Кремля.

При разговоре по телефону Путин донес до собеседника, что он готов решать миром вооруженное противостояние на Украине.

«Заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер», — указали журналистам.

При этом Путин озвучил условие, что ключевым российским требованием для подписания мира станет полное прекращение военной помощи Киеву из-за рубежа. Также должна прекратиться передача разведывательной информации ВСУ от западных союзников.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор между Трампом и Путиным длился более полутора часов. Лидеры двух государств остались довольны общением, которое проходило, по утверждению осведомленных лиц, в хорошем и позитивном ключе.