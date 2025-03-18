Путин и Трамп затратили почти полтора часа на телефонный разговор

Телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом длился более полутора часов. Такое заявление сделал телеканал NBC News со ссылкой на информацию, полученную от Белого дома.

Ранее уже говорилось, что телефонное общение между двумя лидерами началось в 17:00 по московскому времени. Позже стало известно, что звонок длился более полутора часов. По утверждению прессы, осведомленной из различных источников, общение проходило в хорошей тональности, собеседники довольны этим звонком.

Факт этого общения уже оценили в ООН. Заявление по этому поводу сделал Фархан Хак, заместитель официального представителя генсека этой организации. Его точку зрения привело РИА Новости.

«Важным моментом в этом разговоре является то, что он состоялся. Для руководства Соединенных Штатов и Российской Федерации важно поддерживать связь друг с другом, и мы ценим это», — указал Хак.

До телефонного звонка Путин принял участие в пленарном заседании съезда РСПП. Он высказался по ряду экономических вопросов. В частности, президент РФ сообщил, что не понимает, почему страны «Большой семерки» заслужили такое громкое название.