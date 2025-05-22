Путин впервые наградил женщину званием Героя России за работу в зоне СВО

В четверг, 22 мая, в Екатерининском зале Кремля проходит торжественное вручение государственных наград.

Стоит отметить, что впервые в рамках проведения специальной военной операции (СВО) звание Героя России получила женщина. Во время обстрела позиций российских войск кассетными боеприпасами, когда раненые нуждались в немедленной помощи, Болибова не покинула поле боя.

Медсестра, рискуя собственной жизнью, продолжала оказывать помощь пострадавшим, а когда враг нанес повторный удар, закрыла собой раненого. Сама Болибова получив тяжелые травмы.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин наградил главу Министерства иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова высшей государственной наградой — орденом Святого апостола Андрея Первозванного.