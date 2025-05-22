Путин вручил Лаврову орден Святого апостола Андрея Первозванного

В четверг, 22 мая, российский президент вручает государственные награды. По традиции, торжественная церемония проходит в Екатерининском зале Кремля.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного — это высшая государственная награда РФ. Она была восстановлена указом президента России от 1 июля 1998 года № 757. Орден ручается за выдающиеся заслуги перед Отечеством, в том числе государственным и общественным деятелям, военачальникам, ученым и деятелям культуры.

Награжденные носят орден на цепи или ленте, а при особых случаях — на ленте через правое плечо.

Ранее сообщалось, что сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров получил вторую медаль за десять дней. Отмечалось, что молодой человек получил медаль ОМОНа за оказанную помощь в реализации боевых задач.