Путин вручил Лаврову орден Святого апостола Андрея Первозванного
Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного
Фото: [flickr.com]
Президент РФ Владимир Путин наградил министра иностранных дел России Сергея Лаврова высшей государственной наградой — орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
В четверг, 22 мая, российский президент вручает государственные награды. По традиции, торжественная церемония проходит в Екатерининском зале Кремля.
Орден Святого апостола Андрея Первозванного — это высшая государственная награда РФ. Она была восстановлена указом президента России от 1 июля 1998 года № 757. Орден ручается за выдающиеся заслуги перед Отечеством, в том числе государственным и общественным деятелям, военачальникам, ученым и деятелям культуры.
Награжденные носят орден на цепи или ленте, а при особых случаях — на ленте через правое плечо.
Ранее сообщалось, что сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров получил вторую медаль за десять дней. Отмечалось, что молодой человек получил медаль ОМОНа за оказанную помощь в реализации боевых задач.