Сын главы Чечни Адам Кадыров получил вторую медаль за 10 дней

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам Кадыров, занимающий пост секретаря Совбеза региона, удостоен очередной награды — медали ОМОН, ставшей второй по счету за последние десять дней. Об этом сообщил ЧГТРК «Грозный» в своем аккаунте в социальной сети.

Согласно информации телеканала, 17-летний Адам Кадыров был отмечен медалью подразделения «Ахмат-Крепость» за оказанную помощь в реализации боевых задач. Дополнительным основанием для награждения послужил его «значительный вклад в развитие подразделений Росгвардии».

Уточняется, что награду сыну Рамзана Кадырова вручил руководитель «Ахмат-Крепость» Абдул-Керим Кадыров, являющийся двоюродным братом чеченского лидера.

Эта медаль стала третьей по счету, полученной Адамом Кадыровым от Управления Росгвардии по ЧР за весенний период. В марте он был награжден медалью «За боевое отличие», а всего девять дней назад — юбилейной медалью, посвященной 25-летию ОМОН «АХМАТ-Грозный».

В активе Адама Кадырова имеется внушительный перечень орденов и медалей, включая орден «Трудовая доблесть России», звание Героя Чечни, орден «За служение религии Ислам» и другие.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров заявил о желании покинуть пост главы Чечни.