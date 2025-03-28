Путин: за переговорами России и США следит весь мир

Президент РФ Владимир Путин пошутил, отвечая на вопрос моряка атомного крейсера «Архангельск» о ходе переговоров России и США.

Глава государства сказал, что военным не нужно обращать на это внимание, а просто нести службу, исполняя свой долг, сообщает РИА Новости.

Отметив, что это шутка, Путин сказал, что за ходом российско-американских переговоров внимательно следит весь мир.

Ранее сообщалось о том, что новый раунд переговоров РФ и США пройдет в Эр-Рияде в апреле. Но организационные вопросы, связанные с предстоящей встречей делегаций двух стран, еще не обсуждались. В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде представители РФ и США обсудили возобновление черноморской зерновой инициативы.