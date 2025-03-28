Второй раунд переговоров РФ и США пройдет в Эр-Рияде в апреле

Новый раунд переговоров между РФ и США по Украине может пройти в Эр-Рияде в середине апреля. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

Однако собеседник издания отметил, что организационные вопросы, связанные с предстоящей встречей делегаций двух стран, еще не обсуждались.

Напомним, в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде состоялась встреча представителей РФ и США. Стороны обсудили возобновление черноморской зерновой инициативы.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что он не боится прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также глава киевского режима сказал, что не будет молчать, и напомнил, что якобы именно Россия не готова к мирному урегулированию конфликта.