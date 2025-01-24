Путин заявил, что Байден сам навредил США запретом на использование доллара РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что запрет экс-президента США Джо Байдена использовать доллар в качестве расчетной единицы для России нанес вред самим Соединенным Штатам. Таким мнением российский лидер поделился в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в передаче «Москва. Кремль. Путин», которая вышла в эфир на телеканале «Россия 1».

По словам Путина, запрет на использование доллара Россией подрывает его статус как мировой резервной валюты, что в долгосрочной перспективе может негативно сказаться на финансовой системе США.

«Кстати говоря, Байден подхватил эту эстафетную палочку и навводил еще большие ограничения, а результат известен», — отметил Путин.

С начала РФ специальной военной операции (СВО) на Украине Запад, в том числе США, ввели беспрецедентное количество санкций в отношении России. Путин неоднократно подчеркивал, что Москва справится с таким давлением, а ограничения, наоборот, негативно повлияют на экономики других стран.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о готовности встретиться с новоизбранным президентом США Джо Байденом.