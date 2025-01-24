Путин заявил, что им с Трампом нужно встретиться и спокойно поговорить

Президент РФ Владимир путин заявил о готовности встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубино в телепередаче «Москва. Кремль. Путин», которая вышла в эфире канала «Россия 1».

Глава государства подчеркнул необходимость спокойного и конструктивного диалога между двумя странами, который должен основываться на реалиях современного мира.

«Мы готовы, но, повторяю, это прежде всего зависит от решений и выбора действующей американской администрации», — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что у России и США много общего в энергетической сфере, поскольку обе страны являются крупнейшими производителями и потребителями энергетических ресурсов. Путин подчеркнул, что для обоих экономик цены на них имеют значение, особенно на нефть.

«Слишком низкие цены — тоже очень плохо, потому что это подрывает инвестиционные возможности энергетических компаний», — добавил Путин.

Президент также выразил сомнение в том, что его американский коллега будет принимать решения, которые окажутся вредными для США. Путин подчеркнул, что введение дополнительных санкций против России также негативно скажется на Соединенных Штатах.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта к диалогу с США.