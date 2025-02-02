Путин заявил, что европейская элита скоро предстанет «у ноги Трампа»

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп скоро наведет порядок в Европе. Таким мнением он поделился с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что американский лидер со своим характером способен преклонить европейские элиты к ногам.

«Скоро все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком», — сказал Путин.

По словам российского лидера, вся Европа активно боролась против политики Трампа. Лидеры европейских стран вмешивались в предвыборный процесс в Соединенных Штатах, чтобы не допустить прихода республиканца к власти, считает Путин.

Президент подчеркнул, что политика Трампа значительно отличается от политики Джо Байдена, в частности, в вопросе гендерного признания.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал неприглашение Москвы на памятные мероприятия в Освенциме.