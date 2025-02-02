Путин заявил, что европейская элита скоро предстанет «у ноги Трампа»
Путин: Трамп быстро наведет порядок в Европе со своим характером
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Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп скоро наведет порядок в Европе. Таким мнением он поделился с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что американский лидер со своим характером способен преклонить европейские элиты к ногам.
«Скоро все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком», — сказал Путин.
По словам российского лидера, вся Европа активно боролась против политики Трампа. Лидеры европейских стран вмешивались в предвыборный процесс в Соединенных Штатах, чтобы не допустить прихода республиканца к власти, считает Путин.
Президент подчеркнул, что политика Трампа значительно отличается от политики Джо Байдена, в частности, в вопросе гендерного признания.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал неприглашение Москвы на памятные мероприятия в Освенциме.