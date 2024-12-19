Путин заявил, что готов к разговору или встрече с Трампом в любое время

Владимир Путин готов в любое время пообщаться с новым президентом США Дональдом Трампом. Об этом российский лидер заявил во время проведения прямой линии.

По утверждению Путина, он готов в любое время как встретиться с Трампом лично, так и поговорить с ним по телефону. Когда состоится это общение, он не знает.

«Я не знаю, когда мы встретимся с Трампом, мы с ним не разговаривали более четырех лет», — указал президент.

Он добавил, что сам Трамп ничего пока не говорит, когда именно хочет провести встречу с главой РФ. Никаких планов на этот счет нет.

Ранее Путин признался в том, что не знает, верно ли Запад понял причины изменений, которые были внесены в ядерную доктрину. Об этом, по его мнению, надо напрямую спросить у западных политиков.