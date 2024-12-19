Путин признался в незнании того, верно ли понял Запад изменение российской ядерной доктрины

Владимир Путин во время проведения прямой линии заявил, что не знает, насколько правильно поняли на Западе изменение ядерной доктрины в РФ.

Президент ответил на вопрос, правильно ли поняли правители в западных государствах те изменения, которые были внесены в российскую ядерную доктрину.

«Я не знаю, как они поняли. Это надо у них спросить», — указал он.

Путин также заявил, что в том случае, если США поставят Украине системы ПВО THAAD, то в руках России окажутся данные об этом вооружении. Российская сторона попросит «наших ребят на Украине», и те передадут Москве ценные и современные решения, использованные в этих комплексах, если они там присутствуют.

Ранее в ходе той же прямой линии Путин высказался по поводу размещения ракет НАТО в Польше. Он предложил западным экспертам определить конкретную цель для поражения «Орешником» в Киеве ради эксперимента, выразив готовность России в его проведении.