Путин заявил, что предложение в России не успевает за спросом

Президент России Владимир Путин начал отвечать на вопросы в рамках объединенной с итоговой пресс-конференцией прямой линии. Она началась в полдень 19 декабря. Мероприятие транслируют ведущие федеральные СМИ РФ.

Глава государства высказался о росте цен в России. Граждане обеспокоены стремительным повышением стоимости продуктов в России. Путин подтвердил, что предложение в стране не успевает за спросом, в связи с этим возникает такая проблема.

В качестве примера Путин привел рост цен на сливочное масло. По его словам, стоимость этого молочного продукта в стране выросла на 33-34%.

Комментируя ситуацию с инфляцией, президент добавил, что доходы россиян росли быстрее, чем товарная масса.

Также российский лидер отметил, что РФ полностью обеспечивает себя мясом. Путин добавил, что потребление в стране в среднем составляет 80 кг на человека, а в мире — почти вдвое меньше, 42 кг.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост экономики России за два года составил 8%.