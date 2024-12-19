Путин заявил, что наведет порядок с выдачей льготных ипотек

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы в ходе объединенной с итоговой пресс-конференцией прямой линии. Она началась в полдень 19 декабря. Мероприятие транслируют ведущие федеральные СМИ РФ.

К главе государства обратилась семья из Краснодара. Молодая пара сообщила, что не имеет возможности взять квартиру в ипотеку в связи с постоянно меняющимися условиями российских банков.

Путин пообещал навести порядок с этим вопросом. Он отметил, что никаких лимитов по семейной и сельской ипотеке в России больше не будет. Президент назвал «безобразием» случаи, когда люди не могут взять положенную им семейную ипотеку.

Российский лидер также заявил, что не видит необходимости закрывать льготную IТ-ипотеку в России, так как экономия для бюджета будет небольшая.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о введении специальной программы для регионов страны с низкой рождаемостью.