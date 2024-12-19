Путин заявил о создании спецпрограммы поддержки для регионов с низким уровнем рождаемости

Президент России Владимир Путин дает ответы на вопросы от журналистов и граждан в рамках объединенной с итоговой пресс-конференцией прямой линии. Она началась в полдень 19 декабря. Мероприятие транслируют ведущие федеральные СМИ РФ.

В рамках стремления улучшить демографическую ситуацию в стране Путин анонсировал создание новой программы поддержки для регионов с низким уровнем рождаемости.

Программа будет охватывать регионы, в которых уровень рождаемости опустился ниже критической отметки в 1,41 ребенка на женщину. По словам Путина, в настоящее время таких регионов насчитывается около 35.

Финансирование новой инициативы составит 75 млрд руб., которые будут выделены из государственного бюджета. Средства будут распределены на протяжении нескольких лет, чтобы максимально эффективно поддержать нуждающиеся регионы.

Президент подчеркнул необходимость подобных мер для обеспечения долгосрочного демографического роста и стимулирования интереса к семейным ценностям в России.

Программа, по словам Путина, станет значительным вкладом в развитие социальной политики страны и будет способствовать улучшению качества жизни граждан в регионах с низким уровнем рождаемости.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал уровень рождаемости в стране, заявив, что «девочки нужны».