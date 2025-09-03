Путин заявил, что неоднократно предлагалось Украине в ходе конфликта
РИА Новости: Путин заявил, как лучше всего достичь целей спецоперации
Фото: [Медиасток.рф]
Об этом также сообщило РИА Новости, приводя слова Владимира Путина, сказанные в ходе прямой трансляции по итогам его визита в Китай 3 сентября.
Президент России Владимир Путин после саммита ШОС в ходе пресс-конференции поднял вопрос об урегулировании украинского конфликта. По его словам, российская сторона несколько раз выступала с предложением Киеву завершить конфликт мирными средствами.
По мнению президента Российской Федерации, достичь целей с их помощью будет лучше.
Ранее Трамп обвинил Россию и Северную Корею в подготовке заговора против Америки. Действующий президент Штатов выразил уверенность в том, что лидеры двух стран делают это в то время, как приехали в Пекин.