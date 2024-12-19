Путин на прямой линии заявил, что рост экономики России за два года составил 8%
Путин — на прямой линии: за два года рост экономики России составил около 8%
Фото: [rutube.ru/RT на русском]
Президент России Владимир Путин начал выступление на объединенной с итоговой пресс-конференцией прямой линии. Она началась в полдень четверга, 19 декабря.
Глава государства прокомментировал экономическую ситуацию в РФ, назвав ее устойчивой. По словам Путина, экономика за два года выросла на 8%. Российский лидер также допустил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) к концу 2024 года может составить 4%.
Тревожным сигналом Путин назвал инфляцию в России. Глава государства также сообщил, что общался с руководителем Банка России Эльвирой Набиуллиной, с которой обсудил этот вопрос.
Президент России заявил о росте зарплат в России. По его словам, в реальном выражении выплаты в стране выросли на 9%.
Формат прямой линии, объединенной в прямой итоговой пресс-конференцией, включает телефонные звонки, сообщения через интернет и другие способы связи, которые позволяют участникам задать волнующие их вопросы. Впервые такая линия была проведена в 2001 году. С тех пор она стала традиционной.
Ранее искусственный интеллект (ИИ) спрогнозировал топ-10 вопросов Владимиру Путину.