Владимир Путин заявил, что на Украине необходимо установить продолжительный мир, вместо недолгого перемирия. Он высказал такое мнение в ходе прямой линии.

По мнению российского лидера, перемирие поможет ВСУ укрепить свои силы.

«Даст возможность противнику заняться этим: подготовкой и переподготовкой, укреплением личного состава», — указал президент.

Путин добавил, что только длительный и прочный мир позволит прекратить кровопролитие, обеспечив безопасность российских граждан. РФ необходимы гарантии такого мира, и поиск данных гарантий является очень сложным вопросом.

Ранее Путин заявил, что Россия трижды соглашалась на мирные переговоры, но Киев неизменно торпедировал все дипломатические инициативы. Зеленский последовательно и неуклонно заявляет, что что Киев не пойдет ни на какие-либо переговоры.