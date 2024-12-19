Путин заявил о работе по перемещению крупных компаний и госорганов в регионы

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы в рамках объединенной с итоговой пресс-конференцией прямой линии. Она началась в полдень 19 декабря. Мероприятие транслируют ведущие федеральные СМИ РФ.

Российский лидер, отвечая на вопросы из зала, заявил, что власти будут обязательно работать над тем, чтобы крупные компании и государственные органы перемещались в другие регионы РФ.

Он подчеркнул, что процесс трансформации и перевода не столь прост, но тем не менее является необходимым шагом для децентрализации власти и улучшения региональной экономики.

В качестве конкретного примера он привел сосредоточение судебной власти в Санкт-Петербурге, что должно привести не только к экономической эффективности, но и к более доступному правосудию для граждан.

Ранее Владимир Путин рассказал о планах построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, аналогичную крымской «Тавриде».