Путин заявил о серьезности намерений Трампа присоединить Гренландию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что планы президента США по присоединению Гренландии являются серьезными. Об этом российский лидер заявил в ходе своей рабочей поездки в Мурманск.

Путин отметил, что планы Трампа имеют «очень серьезный характер» и основаны на давних исторических корнях.

По словам президента РФ, интерес к Гренландии всегда существовал в геополитической сфере, и многие страны рассматривали возможность расширения своего влияния в арктическом регионе.

«Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни. И очевидно, что США будут и дальше, на системной основе, продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике», — сказал российский лидер.

Путин принял участие в Международном арктическом форуме, который стартовал в Мурманске 26 марта под девизом «На Севере — жить!».

Форум, организованный фондом «Росконгресс» при поддержке правительства РФ, посвящен 500-летию открытия Северного морского пути и собирает экспертов и представителей государств, заинтересованных в развитии арктической территории.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил необходимость присоединения Гренландии к Соединенным Штатам.