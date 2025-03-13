Трамп объяснил необходимость присоединения Гренландии к США

Президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам, отметив, что этот шаг станет «краеугольным камнем» для обеспечения международной безопасности. Об этом американский лидер заявил перед встречей с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Сейчас Гренландия является автономной территорией Дании, но Трамп считает, что ее стратегическое положение имеет критическое значение для национальной безопасности США и защиты «свободного мира».

Говоря о важности Гренландии, президент США отметил, что на острове зарыты потенциальные ресурсы, а географическое положение делает его ключевым элементом в современных геополитических реалиях.

На фоне этих заявлений Рютте выразил осторожность, заявив, что Альянс не заинтересован в вовлечении в вопрос присоединения Гренландии. По его словам, внимание НАТО должно оставаться сосредоточенным на более неотложных вопросах безопасности и сотрудничества среди стран-участниц.

Некоторые эксперты усмотрели в таких заявлениях Трампа отголоски его более ранних намерений, которые он высказывал во время своего первого срока на посту президента США. Например, он неоднократно подчеркивал стратегическую важность Гренландии и откровенно отказывался давать гарантии о том, что не будет рассматривать военную силу в случае необходимости установления контроля над островом.

До 1953 года Гренландия была колонией Дании, а с 2009 года получила автономию. Это дало местным властям возможность определять свою внутреннюю политику.

Ранее газета Times сообщила, что результаты выборов в Гренландии разочаруют президента США Дональда Трампа.