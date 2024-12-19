«Девочки нужны»: Путин прокомментировал повышение рождаемости в РФ

Путин обратил внимание на необходимость повышения рождаемости, добавив, что в стране нужно больше девочек. Его слова прозвучали в ходе прямой линии.

Владимир Путин назвал демографическую ситуацию в России одной из самых важных проблем, требующих внимания. В ходе прямой линии президент подчеркнул, что уровень рождаемости в стране упал до 1,4%. При этом он отметил, что в Советском Союзе уровень рождаемости достигал примерно 2%, но за последние годы ситуация ухудшилась, особенно с учетом снижения количества женщин детородного возраста на 30%.

Президент также сообщил о действующих мерах поддержки семей, таких как материнский капитал и семейная ипотека. Эти программы направлены на помощь семьям с детьми и призваны стимулировать рождаемость.

По словам Путина, более 10 млн детей и около 300 тыс. беременных женщин получают пособия от государства. В частности, семьи, ожидающие третьего ребенка, могут рассчитывать на выплату в размере 450 тыс. руб. Президент подчеркнул, что, несмотря на существующие меры, их недостаточно для решения проблемы.

Кроме того, Путин предложил главам регионов начинать и заканчивать свои рабочие дни обсуждением вопросов демографии. Он отметил, что в России есть два региона с положительной демографической динамикой — Чечня и Тува.

Ранее семейный психолог Потемкина назвала условие повышения рождаемости в России.