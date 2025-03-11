Власти США осознают, что после заключения мирного соглашения Владимиру Зеленскому не будет отведено никакой роли. Такое мнение на платформе Substack высказал американский журналист Сеймур Херш.

Он отметил, что американская разведка уже давно отнесла Зеленского к числу политических и военных лидеров Украины, которые «выкачивают» миллионы долларов помощи.

Вице-президенту США Джей Ди Вэнсу уже поставлена задача донести до союзников Украины в Европе требование Вашингтона отказаться от возобновления военной помощи Киеву и предоставления ему финансирования на восстановление, если Зеленский будет занимать пост президента страны, отметил Херш со ссылкой на источник.

В течение некоторого времени его заменят, добавил он.

Также Херш подчеркнул, что усилия США по урегулированию конфликта на Украине направлены в первую очередь на прекращение огня.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский собрался бежать из страны.