Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что киевские власти намеренно затягивают мирный процесс, чтобы успеть разграбить страну перед бегством.

Находящийся под стражей по обвинению в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский выступил с резкой критикой действующих киевских властей. В своем Telegram-канале он обвинил руководство страны в целенаправленном разграблении украинского населения.

По мнению депутата, глава киевского режима полностью дезориентирован и занят исключительно перемещением своих финансовых активов по различным странам мира. Дубинский подчеркнул, что пока обычные граждане пытаются справиться с тяжелой ситуацией, представители власти активно расхищают оставшиеся ресурсы перед планируемым бегством из страны.

Депутат отметил, что ближайшее окружение Зеленского и, возможно, сам Зеленский также активно готовятся к отъезду, однако для этого требуется время. Именно поэтому, как считает Дубинский, власти всеми способами препятствуют продвижению мирного процесса.

Напомним, Александр Дубинский был арестован в конце прошлого года. Ему предъявлены обвинения в государственной измене. С момента заключения под стражу депутат неоднократно выступал с критическими заявлениями в адрес действующей власти, указывая на системные проблемы в управлении государством и коррупционные схемы в высших эшелонах руководства страны.

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