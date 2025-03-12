Раскрыты последствия отказа России от условий США
Американист Дубравский объяснил, чем грозит России отказ от условий США
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Если Россия откажется от предложенных США условий по прекращению огня и урегулированию украинского конфликта, то это спровоцирует новые санкции. Такое мнение в интервью изданию «Лента.ру» высказал американист и политический аналитик Павел Дубравский.
В качестве ответной меры Вашингтон будет оказывать давление санкциями в банковском секторе и вторичными санкциями для других стран, предположил он.
Кроме того, администрация Трампа может увеличить объем военной помощи Киеву, добавил Дубравский.
Ранее сообщалось о том, что США и Украина проведут переговоры о прекращении огня на следующей неделе.