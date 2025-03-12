Раскрыты последствия отказа России от условий США

Если Россия откажется от предложенных США условий по прекращению огня и урегулированию украинского конфликта, то это спровоцирует новые санкции. Такое мнение в интервью изданию «Лента.ру» высказал американист и политический аналитик Павел Дубравский.

В качестве ответной меры Вашингтон будет оказывать давление санкциями в банковском секторе и вторичными санкциями для других стран, предположил он.

Кроме того, администрация Трампа может увеличить объем военной помощи Киеву, добавил Дубравский.

Ранее сообщалось о том, что США и Украина проведут переговоры о прекращении огня на следующей неделе.