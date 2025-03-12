США и Украина проведут переговоры о прекращении огня на следующей неделе

На следующей неделе состоится технический раунд переговоров Вашингтона и Киева о режиме прекращения огня на Украине, заявил Андрей Ермак, руководитель офиса президента Владимира Зеленского.

В ходе встречи стороны обсудят, как организовать режим прекращения огня, чтобы он действительно соблюдался, сказала журналистка в прямом включении украинского телемарафона из Джидды.

Ермак в интервью представителям СМИ, добавила она, сказал, что переговоры США и Украины будут продолжаться.

В ходе следующей встречи на техническом экспертном уровне делегации обсудят прекращение огня на 30 дней. При этом примерные даты планируемой встречи пока не озвучиваются.

Ранее сообщалось о том, Трамп планирует переговорить с Путиным на этой неделе.