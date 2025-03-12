США и Украина проведут переговоры о прекращении огня на следующей неделе
Украина анонсировала технический раунд переговоров с США о прекращении огня
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На следующей неделе состоится технический раунд переговоров Вашингтона и Киева о режиме прекращения огня на Украине, заявил Андрей Ермак, руководитель офиса президента Владимира Зеленского.
В ходе встречи стороны обсудят, как организовать режим прекращения огня, чтобы он действительно соблюдался, сказала журналистка в прямом включении украинского телемарафона из Джидды.
Ермак в интервью представителям СМИ, добавила она, сказал, что переговоры США и Украины будут продолжаться.
В ходе следующей встречи на техническом экспертном уровне делегации обсудят прекращение огня на 30 дней. При этом примерные даты планируемой встречи пока не озвучиваются.
Ранее сообщалось о том, Трамп планирует переговорить с Путиным на этой неделе.