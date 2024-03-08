Реакция спикера палаты представителей США Джонсона на выступление Байдена попала на видео

Спикер американской палаты представителей Майк Джонсон не смог сдержать свою реакцию на последнее выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена перед местными конгрессменами. Реакция Джонсона попала на видео, опубликованное на видеохостинге YouTube .

В своем выступлении глава американского государства затронул тему вооруженного насилия в стране. По словам Байдена, его предшественник Дональд Трамп не предпринял необходимых мер для того, чтобы бороться с данной проблемой в стране. В то же время Байден, по его словам, подписал важнейший закон, который призван предотвращать такие случаи.

На видеоролике с реакцией спикера палаты видно, как Джонсон в ходе выступления президента Америки несогласно качает головой в стороны, а после, и вовсе закатывает глаза.

Накануне Байден призвал израильского премьер-министра Нетаньяху «прийти к Иисусу».