Сенатор Пушков заявил, что в Европе оформляется протрамповское крыло

По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, в странах Старого Света оформляется протрамповское крыло, которому не по пути с либералами. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что визит главы итальянского правительства Джорджи Мелони в Штаты и ее теплые переговоры с американским лидером Дональдом Трампом стали поводом для тревоги в европейском леволиберальном стане.

По мнению сенатора, Мелони возглавляет правительство, которое состоит из правоконсервативных сил, выступает против широкой программы перевооружения Евросоюза и превращения его в военный блок. В этом отношении она ближе к Орбану, чем к фон дер Ляйен и Макрону.

Ранее он рассказал о целом крыле европейских политиков, поддерживающих Трампа.