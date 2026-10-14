Республиканцы уступают демократам до 11%: прогноз социолога перед выборами

Дональд Трамп не сходит с первых полос американских и мировых изданий, продолжая выступать с резкими заявлениями по внутренней и международной повестке. Ряд экспертов полагает, что столь эпатажная риторика — не что иное, как попытка укрепить электоральные позиции республиканцев на выборах в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября. Однако способна ли подобная стратегия реально привести партию к победе? Свою точку зрения Общественной Службе Новостей высказал социолог Евгений Копатько.

По его словам, анализ данных ведущих американских социологических компаний, опубликованных в начале октября, рисует не самую радужную картину для республиканцев: они уступают демократам от 7 до 11 процентов. Лишь пара исследовательских организаций фиксирует менее значительный разрыв, но и он остается в пользу оппонентов. «Таким образом, должно случиться что-то невероятное, должны возникнуть какие-то серьезные форс-мажорные обстоятельства, чтобы картина поменялась в пользу республиканцев. Если этот социологический тренд на разрыв 7–11 процентов сохранится, то шансов выиграть выборы в Конгресс у республиканцев будет крайне мало», — подчеркнул эксперт.

Копатько также отметил, что внутренние расклады в отдельных штатах на общую ситуацию по стране не повлияют. Во многом это связано с отношением американцев к политике Трампа в целом. Те же опросы показывают, что по иранскому вопросу и по внутриэкономической повестке Трампа не поддерживают даже его собственные однопартийцы. Поэтому локальные территории глобальные проблемы не закроют.

По его мнению, итог неутешителен для республиканцев: на данный момент ситуация складывается не в пользу ни Трампа, ни его партии. Вместе с тем вопрос о том, какие форс-мажорные обстоятельства могли бы всерьез изменить картину электоральных предпочтений, по-прежнему остается открытым.

Ранее американист Блохин раскрыл, почему при выборах в Конгресс ставки Трампа невысоки.