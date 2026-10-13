Выборы в Конгресс: политолог раскрыл, почему ставки Трампа невысоки

До выборов в Конгресс США осталось меньше месяца — 3 ноября американцы определят новый состав Палаты представителей и треть Сената. Сейчас большинство в обеих палатах удерживают республиканцы, которых возглавляет президент Дональд Трамп. Если демократам удастся переломить ситуацию и получить преимущество хотя бы в одной из палат, они теоретически смогут активнее влиять на политику страны, в том числе тормозить инициативы Белого дома. Именно поэтому промежуточные выборы в США часто считают не менее значимыми, чем президентские, а нынешнее голосование уже называют возможной поворотной точкой в президентстве Трампа.

Однако политолог и американист Константин Блохин, поделившийся оценкой с Общественной Службой Новостей, не склонен драматизировать.

По его мнению, по внешнеполитическим вопросам позиции республиканцев и демократов не так уж сильно различаются: и те и другие видят в России, Иране и Китае главных противников на международной арене, а расходятся лишь в методах. Поэтому если большинство в одной из палат перейдет к демократам, Трампу действительно станет сложнее воплощать свои идеи в жизнь, но к кардинальным переменам во внешней политике Вашингтона и тем более к личным угрозам для действующего президента это не приведет. Эксперт напоминает: политическая культура США построена по принципу маятника — вечно доминирующей партии там нет, избиратели рано или поздно устают от власти и голосуют за оппозицию. Так что возможное поражение республиканцев 3 ноября не станет чем-то из ряда вон выходящим.

Последствия возможной победы демократов, по словам Блохина, будут скорее тактическими, чем стратегическими. Чтобы всерьез угрожать Трампу, республиканцам нужно проиграть полностью — только тогда демократы смогут реализовать импичмент. В ином случае внутриполитическая борьба может усилиться, но не более того. Лично для Трампа ставки невысоки: на третий срок он не пойдет не столько из-за конституционных ограничений, сколько из-за возраста, а его безопасности или выходу на пенсию ничего не грозит. Главный вопрос этих выборов — насколько прочными будут позиции республиканской партии перед президентской гонкой 2028 года. Кто будет ее кандидатом, пока неизвестно, но обычно на смену уходящему президенту выдвигается вице-президент — сейчас это Джей Ди Вэнс.

Американист отметил, что при этом на украинском треке кардинальных перемен тоже ждать не стоит. Трамп действительно резко сократил помощь Киеву и пытался содействовать урегулированию, но особого влияния на происходящее так и не оказал: боевые действия продолжаются, а переговоры и визиты Уиткоффа и Кушнера в Москву идут без видимых результатов. Нормализации российско-американских отношений при Трампе не произошло, несмотря на отдельные подвижки вроде соглашения об экспорте российского дизеля. Ожидать, что выборы в Конгресс это изменит, наивно: Киев будет саботировать переговоры, чувствуя поддержку европейских доноров, а в самих США сложился двухпартийный антироссийский консенсус — обе партии русофобские, а сторонников нормализации отношений с Россией можно пересчитать по пальцам. Россия наряду с Китаем во всех стратегических документах указана как главный противник США. Трампу ничего не удается сделать еще и потому, что ястребы сидят в его собственной администрации.

По его словам, выборы в Конгресс США, скорее всего, не принесут кардинальных перемен во внешней политике Вашингтона и не создадут серьезных угроз для Трампа. Возможны лишь тактические осложнения и усиление внутренней борьбы, но глобальные курсы — антироссийский, антииранский, произраильский — останутся прежними, поскольку их разделяют обе партии. Украине тоже не стоит ждать резкого разворота: переговоры будут буксовать, а поддержка Киева со стороны Европы сохранится. Окончательные прогнозы делать рано — обе партии будут до последнего зарабатывать очки у избирателей, и расклад на электоральной арене еще не сформировался. Но уже сейчас ясно: смена конфигурации в Конгрессе не станет той точкой, после которой внешняя политика США развернется на 180 градусов.

Ранее политолог Самонкин раскрыл, почему победа республиканцев улучшит отношения Москвы и Вашингтона.