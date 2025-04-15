Reuters: демократы в Палате представителей анонсировали три сценария поддержки Киева

Представители Демократической партии в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки выступили с инициативой о внесении законопроекта, направленного на ужесточение санкционных мер в отношении Российской Федерации и увеличение объема помощи Украине. Об этом стало известно из сообщения агентства Reuters, которое ссылается на свои источники.

В документе представлены три пункта. Он был разработан с целью оказать давление на правительство США, которое не оказывает поддержку Украине, как это было при предыдущем американском правительстве.

«Демократы в Палате представителей США в понедельник представили законопроект, призванный поддержать Украину в ее конфликте с Россией, что является еще одной попыткой оказать давление на администрацию Трампа, чтобы она поддержала правительство в Киеве», — пишет Reuters.

В первом пункте своей программы демократы призывают Соединённые Штаты Америки открыто поддержать НАТО и Украину. Вторым шагом они предлагают предоставить Украине кредиты и финансирование для военных нужд.

В качестве третьего шага авторы законопроекта предлагают ввести санкции против России и установить полный и безоговорочный контроль над российским экспортом.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио рассказал, что министры иностранных дел ряда европейских государств выступали с инициативой перед администрацией США о том, чтобы продлить конфликт на Украине еще на 12 месяцев. Глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что подобная стратегия не соответствует намерениям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.