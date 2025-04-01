Reuters: Иран обратился в Совбез ООН из-за угроз Трампа

Иран обратился в Совет Безопасности ООН с жалобой на угрозы президента США Дональда Трампа из-за ядерной программы Тегерана, пишет агентство Reuters.

В заявлении иранского правительства утверждается, что американский лидер высказывал угрозы «невиданными ранее бомбардировками» в случае отказа от соглашения. Отмечалось, что Иран рассматривает их как «вопиющее нарушение международного права».

Посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани отметил, что Тегеран предостерегает от возможных военных действий со стороны США и подчеркивает свою готовность решительно реагировать на любые акты агрессии.

29 марта в Женеве состоялись переговоры между Ираном и странами Европейского союза (ЕС) — Британией, Германией и Францией — по вопросам ядерной программы. Иранский посол в России Казем Джалали подчеркнул важную роль Москвы в поиске компромиссных решений.

19 марта Дональд Трамп установил Ирану срок для достижения соглашения по новой ядерной сделке. Он предупредил, что в случае отказа ситуация может обостриться и вероятность военных ударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана возрастет.

8 марта 2024 года верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не собирается вести переговоры с США. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Ирвани добавил, что любое несправедливое решение по Соглашению о всеобъемлющем совместном плане действий (СВПД) окончательно потерпит крах.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не будет вести диалог с Вашингтоном.