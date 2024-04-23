Reuters: конгресс США слишком поздно одобрил помощь Украине

Палата представителей из конгресса Соединенных Штатов опоздала с решением выделить помощь Киеву. К этому времени ситуация развернулась совершенно не в пользу украинской армии. Такое мнение выразили журналисты из агентства Reuters.

Члены палаты представителей слишком долго не могли принять решение о выделении средств для Украины. Теперь они одобрили дополнительную помощь, которая будет направлена ВСУ, но это может быть уже несвоевременным.

«Помощь прибудет гораздо позже, чем надеялась Украина, у которой заканчиваются боеприпасы и которая находится под возобновившимся натиском России», - указали авторы статьи.

Журналисты также опросили экспертов, которые заявили, что одобрение помощи со стороны законодателей еще ничего не означает. Принятие законопроекта может и не сопровождаться дальнейшими реальными действиями. Уже со следующего года Америку ждут большие неопределенности, среди которых возможное избрание Трампа на место главы Белого дома.

Ранее украинский премьер-министр Шмыгаль заявил о том, что помощь из США хлынет всего через считанные дни после одобрения ее со стороны конгресса. По его мнению, на поставку вооружений понадобится всего несколько недель.