Шмыгаль: Украина получит оружие от США через несколько дней после одобрения поставки конгрессом

Если американский конгресс одобрит выделение помощи Киеву, то оружие придет на украинскую территорию всего через несколько дней после такого события. Об этом заявил Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины. Его слова привело агентство Reuters.

Он утверждает, что в этом его заверили чиновники из Соединенных Штатов во время встречи с лидером сенатских республиканцев Чаком Шумером. Денис Шмыгаль понадеялся, что такое одобрение произойдет уже в ближайшие выходные.

«Мы собираемся сделать все возможное, надеюсь, уже в эти выходные, когда Палата представителей пришлет нам законопроект», - указал сам Шумер.

После одобрения помощи американские вооружения будут отправлены на Украину без лишних проволочек. Срок их поставки будет исчисляться неделями.

Ранее стало известно, что Денис Шмыгаль обратился ко всем украинцам, которые сейчас проживают за рубежом. Он призвал их вернуться на историческую родину, чтобы влиться в ряды ВСУ и воевать против РФ.