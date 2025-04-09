Reuters: мигранты в США будут обязаны платить по $998 в день после решения о депортации

Администрация президента США Дональда Трампа анонсировала новые меры, направленные на ужесточение миграционного контроля, передает агентство Reuters. Новые правила включают штраф в размере $998 в день для мигрантов.

Штрафные санкции будут применяться к тем мигрантам, которые, несмотря на вынесенное решение о депортации, отказываются покинуть территорию Соединенных Штатов. Кроме того, Белый дом планирует конфисковывать имущество таких иностранных граждан.

Согласно новым правилам, штрафы могут применяться задним числом на срок до пяти лет.

По словам представителей администрации Трампа, эта мера направлена на создание сдерживающего эффекта для мигрантов, пытающихся остаться в США нелегально. Такие ограничения вытекают из закона, принятого в США в 1996 году, который предоставлял широкие полномочия для проведения жесткой миграционной политики.

Это не первая волна строгих мер в отношении мигрантов в Штатах. Во время первого президентского срока Трампа в 2018 году аналогичные штрафы, но уже в размере более $100 тыс., были наложены на девятерых мигрантов, которым пришлось искать убежища в церквях.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Белый дом предложил Молдавии и Косово принимать мигрантов из США.