WSJ: Белый дом предложил Молдавии и Косово принимать мигрантов из США

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность высылки нелегальных мигрантов из США в страны Восточной Европы, такие как Молдавия и Косово. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что это предложение является частью более широкой стратегии Вашингтона по решению миграционного кризиса и укреплению границ страны. После возвращения к власти Трамп решил на серьезном уровне заняться вопросами нелегальных мигрантов в Соединенных Штатах.

По данным источника, Белый дом предлагает восточноевропейским странам финансовую поддержку и политические выгоды в обмен на согласие принимать депортируемых из США мигрантов. Это касается тех граждан, чьи страны отказываются их возвращать или затягивают процесс репатриации.

США также ведут переговоры с четырьмя африканскими государствами и Монголией по аналогичному вопросу. Кроме того, по информации WSJ, соглашение по этому вопросу Вашингтон в скором времени заключит с Гондурасом и Коста-Рикой.

Белый дом уже применял подобную модель депортации. В феврале 2025 года самолет с более чем 100 нелегальными мигрантами из стран Ближнего Востока приземлился в Панаме. Местные власти приступили к процессу их возвращения на родину.

По данным издания The New York Post (NYP), с момента инаугурации Трампа из страны было выслано более 100 тысяч человек.

Ранее HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «Амалко» Гарри Мурадян заявил, что в России в скором времени могут появиться мигранты нового типа.