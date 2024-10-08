Reuters: Шольц по-прежнему не исключает проведения разговора с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц по-прежнему не исключает проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в немецком правительстве.

Последний раз Путин и Шольц провели личные переговоры 15 февраля 2022 года. Встреча двух политических лидеров была для них первой. Главы государств общались в стенах Кремля. Они обсудили гарантии безопасности для России и стран Европейского союза (ЕС), а также политику НАТО. Как отмечал российский президент, Альянс не должен был нарушать соглашение и расширяться за рамки, установленные 1997 годом.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин всегда открыт к диалогу с представителем Германии. Песков отмечал, что на данный момент отношения Москвы и Берлина сведены фактически к нулю, так как между сторонами отсутствуют общие темы для разговора.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок допустила, что Украина будет наносить удары вглубь России.