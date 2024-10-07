Глава МИД Германии допускает атаки Украины вглубь России

В ведомстве не уточнили, на какую дальность украинские войска смогут наносить подобные атаки, чтобы не дать преимущества российским военнослужащим. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в иностранных СМИ.

В конце сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала передачу Киеву дальнобойных ракет Taurus, несмотря на мнение канцлера Олафа Шольца по данному вопросу. Позже она допустила возможность нанесения Украиной ударов по территории России, в том числе с использованием немецкого оружия.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что страны НАТО обсуждают прямое участие в конфликте на Украине, что может кардинально изменить суть противостояния и вынудить Москву принимать решения, исходя из новых угроз.

Ранее в Германии призвали сформировать оборонительный союз Европы и РФ.