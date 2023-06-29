«Результаты ВСУ просто провальные»: выяснилось, пойдет ли Россия на переговоры с Украиной и заморозку СВО

Контрнаступление ВСУ еще пока не закончилось. Об этом рассказал политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

По его словам, потери противника очень велики: 300 танков, 900 боевых бронированных машин, семь тыс. солдат и офицеров с начала июня.

«А вот результаты ВСУ за три недели активных боевых действий — просто провальные. Но вместе с тем, у противника есть незадействованные резервы – до двух армейских корпусов», — подчеркнул Сипров в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вероятнее всего, уточняет политолог, ВСУ продолжат попытки прорвать нашу оборону на выбранных направлениях к саммиту НАТО, который состоится в середине июля.

«Некоторые наблюдатели оценивают это наступление как попытку улучшить позицию Украины на мирных переговорах. Чего хочет Запад — известно. Программа-максимум — возвращение к границам 1991 года и выплата Украине репараций. Программа-минимум — заморозка конфликта по действующей линии боевого соприкосновения», — добавляет эксперт.

При этом заключается соглашение по типу Минского, а пауза по сути своей становится возможностью для восстановления военной мощи Киева.

Президент России Владимир Путин на недавней встрече с лидерами африканских стран пояснил, что переговоры по западному сценарию бессмысленны. Более того, прекращение огня и остановка СВО в условиях успеха ВС РФ нецелесообразны и с военной, и с политической точек зрения.

«Вряд ли на фоне нынешних успехов на фронте Россия пойдет на какие-либо переговоры. Россия, помимо демилитаризации и денацификации Украины, поставлена перед необходимостью легитимации новых территорий на международном уровне», — отметил Сипров.

Признание Западом включения в состав России Херсонской, Запорожской областей и ЛДНР — это главное условие, чтобы Россия села за стол переговоров,уточнил собеседник. Это вопросы безопасности и территориальной целостности нашей страны.

Ранее главком ВСУ доложил американскому генералу о ходе контрнаступления.